Рейкьявик, , 10:20 — REGNUM Исландский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Арнор Сигурдссон попустит ближайшие предстоящие матчи национальной сборной своей страны в рамках отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает 5 сентября RUV.

Ранее пресс-служба ЦСКА сообщила, что 20-летний игрок получил повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава в матче пятого тура Российской Премьер-лиги с командой «Сочи» (0:0).

Напомним, сборная Исландии проведет в рамках отбора на Евро-2020 домашний матч с командой Молдавии 7 сентября, и выездной матч со сборной Албании 10 сентября.

Отметим, Арнор Сигурдссон перешёл в московский ЦСКА летом 2018 года за 4 млн евро. В нынешнем сезоне сыграл 5 матчей и отметился в них одним голом.