Санкт-Петербург, , 11:06 — REGNUM Полузащитник футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» и сборной России Юрий Жирков мог перейти одну из команд уровнем ниже футбольной Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сам футболист рассказал 4 сентября в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Перед тем, как продлить контракт с «Зенитом», были мысли закончить в родном Тамбове или в «Балтике», — рассказал 36-летний футболист, добавив, что он также обдумывал варианты с окончанием игровой карьеры через год-полтора.

Кроме этого, игрок отметил, отвечая на вопрос о том, тяжело ли психологически играть в большом клубе, что каждый понимает, что нельзя всю жизнь играть в одной команде.

«В любой момент может прийти сильный новичок, и ты окажешься не у дел», — заявил Юрий Жирков.

Отметим, футболист выступает в составе «сине-бело-голубых» с 2016 года и за это время стал с клубом чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.