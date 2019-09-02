Нью-Йорк, США, , 08:40 — REGNUM Британская теннисистка Йоханна Конта одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 19 минут, завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 7:5.

Конта пять раз подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 16 эйсов, девять ошибок на подаче и три брейка.

В четвертьфинале турнира Конта сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

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