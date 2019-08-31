Спа, , 15:51 — REGNUMБританский пилот команды автогонок серии «Формула 1» Льюис Хэмилтон разбил свой болид во время третьей тренировки перед Гран-При Бельгии. Видео произошедшего размещено 31 августа в официальном Instagram «Формулы 1».

На запечатленных кадрах видно, как пилот не справился с управлением на двенадцатом повороте трассы «Спа-Франкоршам» и вылетел с трассы, врезавшись в отбойники и разбив об них свой болид.

https://www.instagram.com/p/B103lSbndrM/

Также видно, что пилот смог самостоятельно покинуть машину, которую пришлось убирать с помощью эвакуатора.

После этого тренировка был остановлена с помощью красного флага и по её итогам британский пилот остался седьмым.

Отметим, первым по итогам третей тренировки на Гран-При Бельгии стал пилот «Феррари» из Монако Шарль Леклер, второе место занял его партнер по команде немец Себастьян Феттель, а третье досталось ещё одному пилоту «Мерседеса» — финну Валттери Боттасу. Гонка Гран-При Бельгии состоится завтра, 1 сентября.