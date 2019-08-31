Монако, , 08:31 — REGNUMСтадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге станет местом проведения финального матча футбольного турнира Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21, сообщает 31 августа Associated Press.

По данным издания, руководящий орган УЕФА, который ранее выбирал город проведения финального матча ЛЧ только в текущем сезоне, теперь принял решение о долгосрочной перспективе.

Также сообщается, что на проведение матча ЛЧ сезона 2020/21 помимо Санкт-Петербурга со стадионом «Газпром Арена» на 68 тысяч зрителей, претендовал Мюнхен с его «Allianz Arena» вместимостью 75 тысяч человек. В итоге было принято решение о проведении финала еврокубка в сезоне 2020/21 в Санкт-Петербурге, а финала сезона 2021/22 — в Мюнхене.

При этом в сообщении АР отмечается, что сначала данное решение должно быть официально утверждено на заседании исполнительного комитета УЕФА, который состоится 24 сентября в Люблине.

Отметим, последний раз финал ЛЧ проходил в России в 2008 году, тогда на поле московского стадиона «Лужники» встретились команды английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».