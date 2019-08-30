Мюнхен, Германия, , 12:35 — REGNUMБывший вратарь мюнхенской «Баварии» Оливер Кан станет новым генеральным директором клуба. Об этом 30 августа сообщается на сайте команды.

Отмечается, что Кан назначен в совет директоров «Баварии». В 2022 году он сменит Карла-Хайнца Румменигге на посту генерального директора.

Напомним, Кан играл в составе «Баварии» с 1994 по 2008 год и стал восьмикратным чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов в 2001 году.

В составе сборной Германии он стал чемпионом Европы в 1996 году, а также выигрывал серебряные (2002) и бронзовые (2006) медали чемпионата мира.

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