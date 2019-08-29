Амстердам, , 06:53 — REGNUM

28 августа в городе Амстердам на стадионе «Йохан Кройф Арена» между коллективами «Аякс» и «АПОЭЛ» был разыгран второй матч последнего квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2019/20. Противостояние завершилось уверенной победой голландского клуба.

В конце первой половины 21-летний мексиканский новичок «Аякса» Эдсон Альварес, перешедший из «Америки Мех» за €15.000.000 — 1:0. Голевую передачу на свой счет записал Хаким Зиеш. На 80-й минуте Душан Тадич удвоил преимущество в счете и снял все вопросы об исходе двухматчевого противостояния — 2:0.

Статистика матча («Аякс"/"АПОЭЛ»)

Удары 19/1

Удары в створ 8/0

Владение 66%/34%

Фолы 13/16

Угловые 6/0

Стартовые составы на матч:

«Аякс»: Онана, Вельтман, Блинд, Дест, Тальяфико, Альварес, Мартинес, Нереш, Зиеш, Тадич, Хунтелаар.

Запас: Варела, Шуурс, Марин, Траоре, Эккеленкамп, де Вит, Промес.

«АПОЭЛ»: Белец, Жуанзинью, Меркис, Иоанну, Яколиш, Михайлович, Соуза, Тамари, Матич, Безьяк, Павлович.

Запас: ЭФрем, Халлениус, Ла Франс, Алонефтис, Видигал, Де Винсенти, Ватерман.

Бригада арбитров: Феликс Цваер | Торстен Шиффнер | Марко Ахмюллер | Тобиас Вельц.

Желтые карточки: Альварес — 25, Михайлович — 30, Меркис — 34, Вельтман — 45, Соуза — 56, Яколиш — 62, Жуанзинью — 69, Безьяк — 73.

Забитые мячи: Альварес 43 — 1:0, Тадич 80 — 2:0.