Барселона, Испания, , 15:03 — REGNUM

Врачи «Барселоны» опровергли информацию о том, что нападающий и капитан команды Лионель Месси пропустит ещё месяц из-за травмы. Об этом сообщает Onda Cero Radio.

Лионель Месси Www.fcbarcelona.cat

«Хорошая новость: медицинская служба «Барселоны» отрицает наличие рецидива у Лео Месси, а также тот факт, что он выбыл еще на месяц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Месси тренировался в тренажёрном зале. Ранее он не вышел на поле в стартовых матчах чемпионата Испании против «Атлетика» (0:1) и «Бетиса» (5:2) из-за травмы икроножной мышцы.

Испанские СМИ сообщили, что аргентинский форвард пропустит ещё один месяц из-за рецидива травмы, которую он получил в межсезонье.

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