Форталеза, , 13:41 — REGNUM

«Фламенго» одержал крупную победу над клубом «Сеара» в 16-м туре чемпионата Бразилии. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В компенсированное ко второму тайму время уругвайский полузащитник «Фламенго» Джорджиан Де Арраскаэта забил гол «ножницами» с линии штрафной площади.

https://twitter.com/MartinAbreu08/status/1165778483437625344

«Фламенго» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу высшего бразильского дивизиона. «Сеара» опустилась на 13-е место с 20 очками.

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