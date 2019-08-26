Москва, , 13:24 — REGNUM

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав на отборочные матчи чемпионату Европы — 2020 против Шотландии и Казахстана. Об этом сообщается на странице национальной команды в Twitter.

Всего в команду вызваны 26 футболистов. Их них вратаря — Маринато Гилерме («Локомотив»), Сослан Джанаев («Сочи») и Андрей Лунёв («Зенит»).

В линию защиты вызваны Вячеслав Караваев («Витесс»), Георгий Джикия («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА), Роман Нойштедтер («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Федор Кудряшов («Сочи»), Максим Беляев («Арсенал»), Юрий Жирков («Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»).

В полузащите будут играть Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук («Локомотив»), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Магомед Оздоев («Зенит»), Александр Головин («Монако»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»).

Также в списке значатся три форварда — Артём Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав») и Фёдор Смолов («Локомотив»).

Добавим, что подготовку к матчам команда начнёт 1 сентября в Новогорске. Матч с Шотландией пройдёт 6 сентября в Глазго, с Казахстаном — 9 сентября в Калининграде.

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