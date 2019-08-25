Уотфорд, Великобритания, , 12:36 — REGNUM

Главный тренер футбольного клуба «Уотфорд» Хавьер Гарсия может в ближайшее время быть уволен с занимаемого им поста, сообщает 25 августа The Mail on Sunday.

Хавьер Гарсия (cc) Кирилл Венедиктов

По данным издания, руководство клуба «Уотфорд» не довольно неудовлетворительными результатами игры команды на старте нового сезона в английской Премьер-лиге (АПЛ) и планирует в ближайшее время собрать совещание, на котором будет решен вопрос о возможности дальнейшего сотрудничества с 50-летним испанским специалистом.

Отметим, ранее клуб «Уотфорд» уступил лондонской команде «Вест Хэм» в домашнем матче третьего тура АПЛ со счетом 3:1 и в настоящее время команда не имеет в активе очков, находясь на последнем месте турнирной таблицы.

Напомним, Хавьер Гарсия возглавил «Уотфорд» летом 2018 года.