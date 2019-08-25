Тампа, США, , 09:04 — REGNUM

Хоккейный клуб НХЛ «Тампа Бэй-Лайтинг» подписал соглашение с нападающим Патриком Маруном, сообщает 25 августа пресс-служба НХЛ.

Также сообщается, что контракт с 31-летним нападающим рассчитан на один сезон с зарплатой 0,9 млн долларов.

«Мы очень рады добавить Пэта в нашу организацию», — приводит сайт НХЛ слова генерального менеджера «Тампы» Жюльена Брисбуа.

Также Брисбуа отметил, что, по его мнению, хоккеист добавит «Тампе» физической мощи, габаритов и опыта игры в плей-офф, что сделает его отличным дополнением к составу команды.

Отметим, в прошлом сезоне Патрик Марун играл в составе команды «Сент-Луис Блюз» и стал с нею обладателем Кубка Стенли. Он набрал 28 (10 шайб + 18 результативных передач) очков в регулярном чемпионате и 7 (3 шайбы + 4 результативные передачи) очков в плей-офф.