Арнем, Нидерланды, , 08:45 — REGNUM

Футбольный клуб «Витесс» из Арнема, в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, сыграл вничью с командой «Хераклес» из Алмело в матче четвертого тура чемпионата Нидерландов.

Игра прошла на поле стадиона «Полман» в Алмело и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Голов пришлось ждать до середины второго тайма, когда команда Слуцкого открыла счет усилиями защитника Брайана Лиссена (66-я минута). Однако затем, на 80-й минуте, бельгийский форвард хозяев Сирил Дессерт сравнял счет, чем привел счет на табло к итоговому состоянию.

Отметим, по итогам встречи «Витесс» с 8 очками поднялся на второе место турнирной таблицы чемпионата Нидерландов. «Хераклес» с 2 очками находится на четырнадцатой строчке.