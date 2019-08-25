Саранск, , 07:10 — REGNUM

Двадцать четвертого августа в рамках седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2019/20 на стадионе «Мордовия Арена» (Саранск) был разыгран матч между командами «Тамбов» и «Динамо» (Москва). Противостояние завершилось уверенной победой «бело-голубых».

Первый мяч на 41-й минуте забил 25-летний новичок московского клуба Максимилиан Филипп после передачи Жоаозиньо — 0:1. Этот гол стал для немца вторым в текущем сезоне. В конце матча вышедший на замену оттянутый российский форвард Кирилл Панченко удвоил преимущество гостей — 0:2. Голевую передачу на свой счет записал Вячеслав Грулев.

Лучшим игроком матча стал Максимилиан Филипп, совершивший 2 отбора и заработавший оценку 7,96. В составе же «Тамбова» можно выделить Максима Осипенко, выигравшего 5 верховых дуэлей. Оценка защитника — 7,00.

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Набрав восемь очков, московское «Динамо» поднялось на 9-ю строчку. «Тамбов» с 4-мя баллами остался на 14-й позиции в зоне вылета.

Статистика матча («Тамбов"/"Динамо»)

Удары 13/14

Удары в створ 5/6

Владение 51%/49%

Фолы 9/12

Угловые 4/0

Оценки (WhoScored) 6,21/7,17

Стартовые составы на матч:

«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили, Гогуа, Ойеволе, Таказов, Килин, Карасев, Осипенко, Чуперка, Маркелов, Аппаев.

«Динамо»: Лещук, Плиев, Паршивлюк, Шунич, Евгеньев, Каборе, Филипп, Щиманьски, Нойштедтер, Жоаозиньо, Нжие.

Бригада арбитров: Игорь Панин | Андрей Веретешкин | Арам Петросян | Сергей Куликов.

Желтые карточки: Ойеволе — 25, Каборе — 43, Гогуа — 57.

Забитые мячи: Филипп 41 — 0:1, Панченко 80 — 0:2.

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