Уфа, , 18:58 — REGNUM

Футболисты «Уфы» на своем поле переиграли санкт-петербургский «Зенит» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась победой хозяев со счётом 1:0, проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

Героем встречи в составе победителей стал Даниил Фомин, который забил мяч на 79-й минуте.

Отметим, что после шести матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Клуб «Уфа», набравший десять баллов, находится на девятой позиции.

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