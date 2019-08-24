Остин, США, , 14:10 — REGNUM

Известный американский актер и обладатель премии «Оскар» Мэттью Макконахи стал совладельцем футбольного клуба Главной североамериканской лиги футбола (MLS) «Остин», сообщает 24 августа пресс-служба команды.

По данным пресс-службы, Макконахи стал одним из пяти совладельцев футбольной команды «Остин». Сам актер в настоящее время проживает в Остине.

Напомним, клуб «Остин» дебютирует в MLS в 2021 году, так как в апреле нынешнего года руководство лиги приняло решение о расширении лиги с 24 команд до 30. Также в 2020 году в MLS состоится дебют футбольной команды бывшего форварда сборной Англии Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

Отметим, Мэттью Макконахи получил свой «Оскар» за лучшую мужскую роль первого плана в фильме «Далласский клуб покупателей». Также известен исполнением ролей ролям в фильмах «Интерстеллар» («Межзвёздный»), «Линкольн для адвоката», «Волк с Уолл-стрит» и в сериале «Настоящий детектив».