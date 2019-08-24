Кёльн, Германия, , 07:04 — REGNUM

Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» обыграл футболистов «Кёльна» В матче второго тура немецкой Бундеслиги.

Игра состоялась на поле кельнского стадиона «Райн-Энерги» и закончилась победой гостей со счетом 3:1.

Счет в матче открыл хавбек хозяев Доминик Дрекслер, поразивший ворота соперника на 29-й минуте. Однако этому голу хозяев суждено было остаться в единственном числе, так как в дальнейшем футбольная удача перешла на сторону гостей.

В составе победителей голами отличились полузащитник Джейдон Санчо (70-я), марокканский защитник Ашраф Хакими (86-я) и испанский форвард Пако Алькасер, отличившийся в скомпенсированное время игры.

Отметим, это вторая подряд победа «Боруссии» в Бундеслиге, ранее, в первом туре, дортмундская команда разгромила в домашнем матче «Аугсбург» со счетом 5:1.