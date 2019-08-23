Пермь, , 10:06 — REGNUM

Бывшие футболисты пермского «Амкара» Дмитрий Белоруков, Сергей Волков и Иван Черенчиков откроют футбольную школу в Перми. Об этом сообщается на странице ФК «Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что к тренировкам приглашаются дети от 4 до 10 лет. Занятия будут проходить на базе школы №42, расположенной около стадиона «Звезда».

Напомним, футбольный клуб «Амкар» прекратил своё существование в 2018 году из-за финансовых проблем. Вместо него в Перми был организован клуб «Звезда», который сейчас выступает во втором дивизионе.

Читайте также: «Амкар» исключён из числа членов РФС