Турин, Италия, , 07:26 — REGNUM

22 августа между командами «Торино» и «Вулверхэмптон» на «Олимпийском стадионе» (Турин) был разыгран первый матч последнего финального раунда квалификаций в групповую стадию Лиги Европы 2019/20. Противостояние завершилось победой «волков» со счетом 1:2.

Первый мяч на 43-й минуте в свои ворота забил 22-летний бразильский центральный защитник туринцев Глейсон Бремер — 0:1. В начале второй половины Диогу Жота удвоил преимущество английского клуба — 0:2. В следующей же атаке опытный итальянский правый защитник Лоренцо де Сильвестри попытался вернуть «быков» в игру, замкнув передачу Кристиана Ансальди — 1:2. Однако через 11 минут Рауль Хименес похоронил «Торино», забив третий мяч гостей — 1:3. В конце матча Андреа Белотти ударом с пенальти забил гол престижа — 2:3.

Ответная встреча состоится 29-го августа в Великобритании на стадионе «Молинью» в 21:45 по московскому времени.

Статистика матча («Торино"/"Вулверхэмптон»)

Удары 14/8

Удары в створ 5/4

Владение 57%/43%

Нарушения 15/14

Угловые 4/1

Стартовые составы на матч:

«Торино»: Сиригу, Иццо, Н’Кулу, Бремер, Базелли, Ансальди, Беренгер, Мейте, де Сильвестри, Белотти, Заза.

Запас: Лукич, Бонифази, Розати, Миллико, Джиджи, Айна, Ринкон.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Вальехо, Боли, Коуди, Винагре, Саисс, Моутиньо, Дендонкер, Траоре, Жота, Хименес.

Запас: Беннетт, Нету, Кутроне, Невеш, Гиббс-Уайт, Радди, Кастро.

Бригада арбитров: Артур Соареш Диаш | Руй Тавареш | Паулу Суарес | Эоау Педру Пиньейру.

Желтые карточки: Белотти — 45, Ансальди — 48, Беренгер — 56, Базелли — 71, Бремер — 72, Саисс — 79, Вальехо — 82, Ринкон — 85.

Забитые мячи: Бремер (автогол) 43 — 0:1, Жота 59 — 0:2, де Сильверстри 61 — 1:2, Хименес 72 — 1:3, Белотти (пенальти) 89 — 2:3.