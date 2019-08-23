Лиссабон, 23 августа 2019, 07:17 — REGNUM
22 августа между командами «Брага» и «Спартак» на стадионе «Брага Мунисипал» (Брага) был разыгран первый матч последнего финального раунда квалификаций в групповую стадию Лиги Европы 2019/20. Противостояние завершилось победой «оружейников» 1:0.
Единственный мяч на 74-й минуте забил 24-летний португальский вингер Рикардо Орта после передачи Жоау Новайша — 1:0.
Для прохода в групповую стадию Лиги Европы «Спартаку» необходимо 29-го августа на «Открытие Арене» одержать в ответной встрече победу с разницей в два мяча.
Статистика матча («Брага"/"Спартак»)
Удары 16/5
Удары в створ 3/2
Владение 58%/42%
Нарушения 15/13
Угловые 11/1
Стартовые составы на матч:
«Брага»: Матеус, Секейра, Пабло, Виллемен, Эсгаю, Эдуарду, Орта, Франсержио, Пальинья, Паулиньо, Орта.
Запас: Тормена, Клаудемир, Хассан, Са, Новайш, Мурильо, Галено.
«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Ещенко, Джикия, Мирзов, Гулиев, Зобнин, Шюррле, Бакаев, Понсе.
Запас: Бакаев, Мельгарехо, Кутепов, Ребров, Ананидзе, Умяров, Рассказов.
Бригада арбитров: Хавьер Эстрада | Иньиго Прието | Хосе Энрико Наранйо Перес | Пабло Гонсалес Фуэртес.
Желтые карточки: Гулиев — 27, Новайш — 51, Джикия — 79.
Забитые мячи: Орта 74 — 1:0.