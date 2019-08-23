Лиссабон, , 07:17 — REGNUM

22 августа между командами «Брага» и «Спартак» на стадионе «Брага Мунисипал» (Брага) был разыгран первый матч последнего финального раунда квалификаций в групповую стадию Лиги Европы 2019/20. Противостояние завершилось победой «оружейников» 1:0.

Единственный мяч на 74-й минуте забил 24-летний португальский вингер Рикардо Орта после передачи Жоау Новайша — 1:0.

Для прохода в групповую стадию Лиги Европы «Спартаку» необходимо 29-го августа на «Открытие Арене» одержать в ответной встрече победу с разницей в два мяча.

Статистика матча («Брага"/"Спартак»)

Удары 16/5

Удары в створ 3/2

Владение 58%/42%

Нарушения 15/13

Угловые 11/1

Стартовые составы на матч:

«Брага»: Матеус, Секейра, Пабло, Виллемен, Эсгаю, Эдуарду, Орта, Франсержио, Пальинья, Паулиньо, Орта.

Запас: Тормена, Клаудемир, Хассан, Са, Новайш, Мурильо, Галено.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Ещенко, Джикия, Мирзов, Гулиев, Зобнин, Шюррле, Бакаев, Понсе.

Запас: Бакаев, Мельгарехо, Кутепов, Ребров, Ананидзе, Умяров, Рассказов.

Бригада арбитров: Хавьер Эстрада | Иньиго Прието | Хосе Энрико Наранйо Перес | Пабло Гонсалес Фуэртес.

Желтые карточки: Гулиев — 27, Новайш — 51, Джикия — 79.

Забитые мячи: Орта 74 — 1:0.