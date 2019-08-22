Ростов-на-Дону, , 15:53 — REGNUM

Стало известно, кто рассудит матч седьмого тура Российской премьер-лиги, который состоится на стадионе «Ростов-Арена» 25 августа между «Ростовом» и казанским «Рубином».

Работать на ростовском стадионе будет бригада главного арбитра Виталия Мешкова из Дмитрова. Ассистентами назначены Дмитрий Мосякин и Антон Кобзев (оба из Москвы). Резервным судьёй заявлен Юнус Кошко из Краснодара, инспектором — Александр Гончар из Сочи.

ИА REGNUM ранее сообщало, что главный арбитр матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами «Ростов» и «Уфа» (0:2)Евгений Турбин ошибся, не назначив пенальти в ворота хозяев поля.

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