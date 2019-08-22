Краснодар, , 14:57 — REGNUM

Леверкузенский «Байер» заинтересовался вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым. Об этом сообщает Fussballinfo.

По информации издания, «Байер» находится в поисках молодого сменщика для первого вратаря команды Лукаша Градецки, которого в перспективе можно было бы ввести в основной состав.

Напомним, Сафонов является воспитанником «Краснодара», за основную команду он играет с 2017 года. Также он вызывается в сборную России U21.

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