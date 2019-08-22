Ницца, Франция, , 14:38 — REGNUM

Полузащитник «Ниццы» Адриан Тамез отказался от перехода в московский «Спартак». Об этом сообщает Mercato365.

По информации издания, после долгих размышлений Тамез решил отказаться от предложения «красно-белых» с зарплатой в €2 млн в год, поскольку хотел выступать в одном из пяти главных европейских чемпионатов.

Ранее сообщалось, «Спартак» готов выкупить трансфер Тамеза за €9 млн. Его контракт с «Ниццей» рассчитан до лета 2021 года.

В прошлом сезоне он сыграл в 40 матчах и отдал пять результативных передач.

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