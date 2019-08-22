Стамбул, Турция, , 10:16 — REGNUM

Голландский ПСВ арендовал нападающего «Галатасарая» Константиноса Митроглу. Об этом сообщается на сайте турецкого клуба.

Отмечается, что ПСВ заплатит за аренду Митроглу €1,25 млн. При этом зарплату игроку будет платить «Галатасарай».

Права на нападающего принадлежат французскому «Марселю», с которым у него подписан контракт, действительный до июня 2021 года.

Ранее Митроглу выступал также за такие клубы, как «Боруссия», «Олимпиакос», «Фулхэм», «Бенфика».

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