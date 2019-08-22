Казань, , 08:47 — REGNUM

Казанский «Рубин» продал с аукциона картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина. Об этом 21 августа сообщается в Twitter казанского клуба.

В результате торгов картонная фигура была продана за 85 тыс. рублей. «Рубин» все вырученные средства обещал перечислить «тем, кому они полагаются».

Напомним, ранее сообщалось, что «Рубин» купил Сутормина у «Оренбурга» за 50 тыс. рублей, а потом продал его за ту же сумму «Зениту».

Таким образом, картонная фигура Сутормина была продана дороже, чем сам футболист.

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