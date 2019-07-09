Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе в команду полузащитника Алексея Сутормина. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Алексей Сутормин возвращается в «Зенит»! Сине-бело-голубые и «Рубин» достигли соглашения о переходе полузащитника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение с хавбеком рассчитано на три года с возможностью продления ещё на один год.

Добавим, что в сезоне 2018/19 Сутормин выступал за «Оренбург». В летнее межсезонье он перешёл в «Рубин», с которым подписал четырёхлетний контракт. А спустя девять дней после этого перешёл в «Зенит», воспитанником которого он является.

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