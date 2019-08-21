Линц, Австрия, , 21:45 — REGNUM

Параолимпиец-колясочник из Белоруссии Дмитрий Рышкевич трагически погиб в преддверии чемпионата мира по академической гребле в Австрии. Об этом 21 августа сообщает портал Tag24.

По информации издания, во время тренировки лодка 33-летнего спортсмена перевернулась. Это произошло на глазах у спасателей, однако добраться к нему на помощь они не успели.

Сообщается, что тело погибшего удалось найти только спустя несколько часов на глубине около трёх метров.

Чемпионат мира по академической гребле будет проходить в Линце и Оттенсхайме с 26 августа по 1 сентября. Соревнования, в которых примут участие около 1200 спортсменов из 80 стран, станут отборочным этапом перед Олимпийскими и Параолимпийскими играми 2020 года в Токио.