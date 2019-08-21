Болонья, Италия, , 16:10 — REGNUM

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может перейти в итальянскую «Болонью». Об этом сообщает Calcioweb.

Отмечается, что «Болонья» хочет усилить среднюю линию. В клубе уже составили список из потенциальных новичков, в который вошёл аргентинский хавбек «Зенита».

Ранее Краневиттер заявил о своём намерении покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. Сообщалось, что им интересуются «Дженоа» и «Галатасарай».

Напомним, в 2017 году Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» за €8 млн. Его контракт с петербургским клубом действителен до лета 2021 года.

Читайте также: Полузащитник «Зенита» Ригони может продолжить карьеру в «Сампдории»