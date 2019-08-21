Москва, , 11:28 — REGNUM

Главный арбитр матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами «Ростов» и «Уфа» (0:2) ошибся. Евгений Турбин должен был назначить пенальти в ворота хозяев поля.

«По матчу «Уфа» — «Ростов» нужно было назначить пенальти в ворота хозяев поля. [Александр] Пуцко попал локтем в [Александра] Зуева. Это 11-метровый и желтая карточка», — цитирует главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова.

Ранее полузащитник футбольного клуба «Ростов» Александр Зуев указал на грубость со стороны судьи и передал ему большой привет.

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