Дублин, , 10:06 — REGNUM

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор согласился на бой по правилам бокса с ирландским боксёром Люком Келлером. Об этом Келлер написал на своей странице в Twitter.

По словам Келлера, он вызвал Макгрегора на бой из-за инцидента, случившегося в одном из ирландских пабов. Ранее Макгрегор ударил по лицу пожилого мужчину, который отказался пить виски производства Макгрегора.

«Мне грустно видеть, что Макгрегор так низко пал. Я хочу поставить его на место. Конор согласился на бой, устроив истерику по телефону», — написал Келлер.

Напомним, ранее Макгрегор уже выходил на ринг против боксёра — Флойда Мейвезера. Макгрегор проиграл, получив нокаут в десятом раунде.

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