Монако, , 12:17 — REGNUM

«Монако» готов заплатить за нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди €65 млн. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, «Монако» хочет усилить свой состав 26-летним аргентинским форвардом.

Ранее сообщалось, что на Икарди претендуют итальянские «Наполи» и «Ювентус».

В сезоне 2018/19 Икарди сыграл в 37 матчах, в которых забил 17 голов и отдал пять результативных передач.

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