Эстфолл, , 11:15 — REGNUM

На чемпионате мира по спортивному ориентированию, который состоялся в Эстфолле (Норвегия), команда из России завоевала бронзу в женской эстафете. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве спорта и молодёжной политики Новгородской области, в составе команды выступали Наталья Гемперле из Владимира и Анастасия Рудная и Татьяна Рябкина из Великого Новгорода.

Чемпионками мира в эстафете стали спортсменки из Швеции, серебряную медаль получила сборная Швейцарии.

Ранее, 16 августа, Наталья Гемперле завоевала бронзу на средней дистанции.

Отметим, что чемпионат мира по спортивному ориентированию состоялся уже в 36-й раз. Норвегия принимала соревнования в четвёртый раз.