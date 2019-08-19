Новосибирск, , 04:59 — REGNUM

В Новосибирске прошёл марш хоккейных болельщиков. Накануне, 18 августа, болельщики хоккейного клуба «Сибирь» прошлисьот площади Калинина до ЛДС «Сибирь».

Как пишут «Новосибирские новости», во главе колонны шла ростовая кукла-снеговик (символ ХК «Сибирь»). По подсчётам СМИ, в марше участвовали около 200 болельщиков. По условиям акции они должны были иметь атрибутику ХК.

Позже в ЛДС «Сибирь» состоялись основные мероприятия Дня болельщика.

Отмечается, что это был уже XI традиционный праздник «День болельщика» в Новосибирске, но шествие болельщиков прошло впервые.