Москва, , 13:29 — REGNUM

Сразу три футбольных клуба Российской Премьер-лиги (РПЛ) претендуют на французского полузащитника Франка Рибери, утверждает 18 августа сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, это московские клубы «Спартак» и «Динамо», а ранее также сообщалось о намерении заполучить игрока в свой состав со стороны команды РПЛ «Локомотив».

При этом сам 36-летний футболист продолжает находиться в статусе свободного агента и также уже имеет предложение от флорентийской команды «Фиорентина», которое всерьёз надеется на сотрудничество с игроком.

Отметим, Франк Рибери играл за «Баварию» с 2007 года и, после ухода из неё летом нынешнего года, по настоящее время находится в статусе свободного агента.