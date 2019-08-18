Милан, Италия, , 13:02 — REGNUM

Генеральный директор футбольного клуба «Интер» Беппе Маротта в последний момент отказался от перехода в команду на правах аренды чилийского форварда клуба «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса, сообщает 18 августа Calciomercato.com.

При этом причины такого решения руководителя «Интера» не сообщаются.

Отметим, ранее стало известно о том, что нападающий клуба «МЮ» Алексис Санчес ужесогласовал с «Интером» условия личного контракта и что соглашение об аренде футболиста должно было содержать пункт о возможности выкупа игрока по окончании срока аренды.

Напомним, 30-летний чилиец перешел в «МЮ» из лондонского «Арсенала» в январе 2018 года, и в минувшем сезоне сыграл за команду в 45 матчах, в которых забил 5 мячей и отдал 9 результативных пасов.