Майами, США, , 10:45 — REGNUM

Уругвайский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани может перейти в клуб главной североамериканской Лиги футбола (MLS) «Интер Майами», принадлежащий экс-полузащитнику Сборной Англии по футболу Дэвиду Бекхему, утверждает 18 август в своем Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

По данным источника, 32-летний футболист может покинуть «ПСЖ» для перехода в «Майами» уже по окончании нынешнего сезона.

Также сообщается, что игрок и руководство клуба уже согласовали условия личного контракта Кавани и что это соглашение будет рассчитано на трехлетний срок.

Напомним, в настоящее время команда «Интер Майами» находится на стадии формирования, однако Дэвид Бекхем уверен, что она сможет войти в чемпионат MLS уже в следующем сезоне.

Отметим, Эдинсон Кавани играет за «ПСЖ» с 2013 года и в минувшем сезоне провел за клуб 33 матча, отметившись в них 23 мячами и 9 голевыми пасами.