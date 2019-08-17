Вашингтон, , 07:53 — REGNUM

Спортсменка из Казахстана Булбул Картанбаева подписала контракт с хоккейным клубом с в национальной женской хоккейной лиге США (NWHL). Об этом сообщили 16 августа в NWHL.

«Я благодарна судьбе за возможности, которые открылись передо мной. Теперь пришло время соревноваться в NWHL среди многих лучших игроков мира», — прокомментировала Картанбаева свое решение.

Генеральный директор хоккейного клуба Кейт Уитмен Аннис сказала: «Ее мастерство, преданность игре и невероятный энтузиазм сделают ее ценным игроком для нашей команды».

Отметим, в прошедшем хоккейном сезоне 26-летняя Булбул Картанбаева выступала за канадский клуб «Калгари Койотс» в женской лиге Южной Альберты.