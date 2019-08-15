Ростов-на-Дону, , 11:21 — REGNUM

Первым соперником гандбольного клуба «Ростов-Дон» в Лиге чемпионов станет команда из Польши «Люблин». С оппонентками подопечные Амброса Мартина встретятся 5 октября и 9 ноября 2019 года. 11 октября и 16 ноября ростовчанки сыграют с «Бухарестом», 19 октября и 2 ноября — с «Эсбьергом». Это следует из данных календаря матчей группового этапа турнира, сообщает ИА REGNUM.

«После группового этапа начнутся матчи основного раунда, которые пройдут в период с 24 января по 8 марта. Четвертьфиналы будут сыграны 3−5 и 10−12 апреля. Финал пройдет в Будапеште 9−10 мая», — уточняет пресс-служба «Ростов-Дона».

Напомним, что «Ростов-Дон» в прошлом сезоне стал серебряным медалистом Лиги чемпионов. В финале подопечные Мартина уступили венгеркам из «Дьёра».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главным тренером женской сборной России по гандболу станет тренер ростовчанок — испанец Амброс Мартин.

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