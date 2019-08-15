Стамбул, Турция, , 07:23 — REGNUM

«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом 2:2 (5:4 — по пенальти).

Счёт в матче открыл нападающий «Челси» Оливье Жиру на 36-й минуте. «Ливерпуль» восстановил равновесие в начале второго тайма, форвард Садио Мане отличился на 46-й минуте.

В дополнительное время «Ливерпуль» вышел вперёд, Мане оформил дубль на 95-й минуте. «Челси» смог сравнять счёт на 101-й минуте благодаря голу Жоржиньо с пенальти.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Ливерпуля». Единственный незабитый пенальти — на счету форварда «Челси» Тэмми Абрахама.

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