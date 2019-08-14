Москва, , 14:51 — REGNUM

Соревнования в рамках этапа мирового тура по пляжному волейболу начнутся в Москве 14 августа. Матчи состоятся на Фестивальной площади в «Лужниках».

Пляжный волейбол (cc) Craig Maccubbin

Турнир является одним из рейтинговых соревнований отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Всего в московском этапе примет участие 91 дуэт из 28 стран, из них 50 женских пар и 41 мужская.

Соревнования завершатся 18 августа. Призовой фонд турнира составляет $300 тыс.

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