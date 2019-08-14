Нью-Йорк, США, , 12:54 — REGNUM

Российский бизнесмен Михаил Прохоров продаст клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс». Об этом сообщает The New York Post.

В настоящее время Прохоров владеет 51% акций клуба. Ещё 49% принадлежат китайскому бизнесмену Джозефу Цаю, одному из основателей и вице-президенту компании Alibaba Group.

Отмечается, что Цай планирует выкупить оставшиеся активы «Бруклин Нетс». Сумма сделки может составить $2,35 млрд. Если сделка состоится, то это будет рекорд по продаже клуба в НБА.

Напомним, в 2009 году Прохоров купил 80% акций «Бруклин Нетс», когда он ещё носил название «Нью-Джерси Нетс». В апреле 2018 года он продал Цаю 49% акций.

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