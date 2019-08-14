Монако, , 12:14 — REGNUM

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер стал игроком «Монако». Об этом 14 августа сообщается на сайте монегасков.

Отмечается, что клуб подписал контракт с 29-летним форвардом, рассчитанный на пять лет.

В сезоне 2018/19 Бен-Йеддер сыграл за «Севилью» в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач. «Севилья» заняла пятое место в турнирной таблице.

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