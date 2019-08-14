Краснодар, , 11:04 — REGNUM

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил футбольный клуб «Краснодар» с победой над португальским «Порту» в Лиге чемпионов. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Краснодар» сегодня показал, что такое воля к победе, и продолжает играть в Лиге чемпионов!» — написал Кондратьев.

Он добавил, что три гола в ворота «Порту» в гостях — это уверенный реванш, а также лучший подарок ко дню рождения владельца клуба Сергея Галицкого.

Напомним, «Краснодар» обыграл «Порту» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счётом 3:2 и вышел в раунд плей-офф турнира.

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