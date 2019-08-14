Цинциннати, США, 14 августа 2019, 10:06 — REGNUM
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем США Сэмом Куэрри во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1.
Джокович 15 раз подал навылет и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. В ходе матча Джокович выиграл пять геймов подряд.
В третьем круге турнира Джокович сыграет с испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой.
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