Порту, Португалия, 14 августа 2019, 09:41 — REGNUM
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау заявил, что его команда должна играть в Лиге чемпионов. Об этом сообщает A Bola.
«Порту» должен играть в Лиге чемпионов, Лига Европы — не наше место», — сказал Консейсау.
Он добавил, что никто не любит проигрывать, и сейчас все болельщики и игроки «Порту» разочарованы.
Напомним, «Краснодар» одержал победу над «Порту» со счётом 3:2 в ответном матче, который прошёл в Португалии, и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов. «Порту» будет теперь играть в Лиге Европы.
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