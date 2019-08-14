Порту, Португалия, , 09:41 — REGNUM

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау заявил, что его команда должна играть в Лиге чемпионов. Об этом сообщает A Bola.

«Порту» должен играть в Лиге чемпионов, Лига Европы — не наше место», — сказал Консейсау.

Он добавил, что никто не любит проигрывать, и сейчас все болельщики и игроки «Порту» разочарованы.

Напомним, «Краснодар» одержал победу над «Порту» со счётом 3:2 в ответном матче, который прошёл в Португалии, и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов. «Порту» будет теперь играть в Лиге Европы.

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