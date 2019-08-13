Ростов-на-Дону, , 14:48 — REGNUM

Попасть на стадион «Ростов-Арена» можно бесплатно. Ростовская администрация совместно с футбольным клубом «Ростов» проводит социальную акцию под названием «Вместе на футбол». Реализация проекта, полагают организаторы, поможет привить любовь к спорту и сформировать культуру болельщика. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии 13 августа, 500 юных ростовчан болели за любимую команду в матче с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

«Мы знаем, что главный девиз футболистов во всем мире — «футбол-это игра для всех». И сегодня благодаря нашей совместной с футбольным клубом «Ростов» акции «Вместе на футбол», на стадионе «Ростов-Арена» за любимый клуб болели и воспитанники спортивных школ. Для каждого из них — это счастливое событие», — отметил и. о. сити-менеджера Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM ранее сообщало, что юные ростовчане в возрасте до 13 лет могут попасть на «Ростов-Арену» бесплатно. Для этого родителям при покупке билетов в кассах стадионов необходимо предоставить подтверждающий возраст ребёнка документ. В течение всего футбольного сезона 2018/19 приобрести билеты на игру по льготной системе могут болельщики пенсионного возраста. Им предоставляется скидка 50%.

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