Ростов-на-Дону, , 09:19 — REGNUM

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» после победы на самарскими «Крыльями Советов» (1:0) отметил, что его подопечным тяжело далась концовка матча.

«Не скажу, что самая сложная игра, но в концовке действительно было тяжело. Но знаете, никто и не говорил, что будет легко. У нас были проблемы, будем работать над их исправлением. Во втором тайме временами играли не так, как планировали», — сказал Валерий Карпин.

ИА REGNUM напоминает, что единственный гол в день матча на «Ростов-Арене» забил узбекистанский футболист, нападающий Эльдор Шомуродов. Для форварда ростовской команда этот гол стал уже четвертым в текущем сезоне.

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