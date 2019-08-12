Монреаль, Канада, 12 августа 2019, 10:04 — REGNUM

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована 12 августа на сайте организации.

Медведев поднялся на одну строчку рейтинга — с девятого места на восьмое, обогнав другого российского теннисиста — Карена Хачанова.

Напомним, Медведев дошёл до финала турнира серии «Мастерс» в Монреале, в котором проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

Рейтинг ATP от 12 августа:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 12 325 очков
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 7945
  3. Роджер Федерер (Швейцария) — 7460
  4. Доминик Тим (Австрия) — 4925
  5. Кей Нисикори (Япония) — 4040
  6. Александр Зверев (Германия) — 4005
  7. Стефанос Циципас (Греция) — 3455
  8. Даниил Медведев (Россия) — 3230
  9. Карен Хачанов (Россия) — 2890
  10. Фабио Фоньини (Италия) — 2555

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