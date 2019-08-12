Монреаль, Канада, 12 августа 2019, 10:04 — REGNUM
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована 12 августа на сайте организации.
Медведев поднялся на одну строчку рейтинга — с девятого места на восьмое, обогнав другого российского теннисиста — Карена Хачанова.
Напомним, Медведев дошёл до финала турнира серии «Мастерс» в Монреале, в котором проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.
Рейтинг ATP от 12 августа:
- Новак Джокович (Сербия) — 12 325 очков
- Рафаэль Надаль (Испания) — 7945
- Роджер Федерер (Швейцария) — 7460
- Доминик Тим (Австрия) — 4925
- Кей Нисикори (Япония) — 4040
- Александр Зверев (Германия) — 4005
- Стефанос Циципас (Греция) — 3455
- Даниил Медведев (Россия) — 3230
- Карен Хачанов (Россия) — 2890
- Фабио Фоньини (Италия) — 2555
Читайте ранее в этом сюжете: Медведев проиграл Надалю в финале «Мастерса» в Монреале