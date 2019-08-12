Екатеринбург, , 08:54 — REGNUM

Ушедшая со скандалом с госслужбы Ольга Глацких открыла школу художественной гимнастики в Екатеринбурге. Об этом экс-чиновница сообщила в Instagram.

В школе «Ты сможешь сам» будут занятия не только детей, но и их родителей — последним предложены занятия по растяжке и стрейчингу. Однако главный упор Глацких решила сделать на девочках от трёх лет.

Набор в спортшколу уже объявлен.

Напомним, олимпийская чемпионка Ольга Глацких оскандалилась во время руководства свердловским департаментом молодёжной политики. Экс-чиновница прославилась на всю страну фразой «государство не просило вас рожать». Через некоторое время после скандала Глацких ушла с должности главы департамента по собственному желанию. Сейчас она занимает пост замдиректора во Дворце игровых видов спорта (Екатеринбург).

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