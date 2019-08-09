Ашхабад, , 16:18 — REGNUM

Туркменские спортсмены смогли завоевать две серебряные и две бронзовые медали на чемпионате Азии по боксу среди школьников, проходившем в столице Кувейта, пишет «Информационный портал Туркменистана».

Второе место на турнире досталось Алишеру Оразбаеву — в категории до 40 кг и Довлету Нурмурадову — в весовой категории до 43 кг. Третье место в категории свыше 70 кг завоевал Богдан Константинов, а в категории до 35 кг бронзовым призером стал Данияр Розметов.

Напомним, на чемпионат Азии по боксу среди спортсменов в возрасте 13 — 14 лет, проходивший в Эль-Кувейте участвовали 150 представителей 21 государства. Честь Туркмении на этих международных соревнованиях представляли пять юных боксеров.